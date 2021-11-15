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Безжалостные россияне и турки, а также фиаско с середняками. Топ-5 унизительных разгромов сборной Казахстана

Безжалостные россияне и турки, а также фиаско с середняками. Топ-5 унизительных разгромов сборной Казахстана
©fscg.me
Новости спорта Футбол Сборные

Поражение сборной Казахстана от Франции (0:8) стало самым крупным за всю историю национальной команды. Корреспондент Vesti.kz составил топ-5 самых унизительных фиаско, произошедших с нашими футболистами до разгрома в Париже.

Казахстан - Турция 0:6

В дебютном отборочном турнире под эгидой УЕФА сборная Казахстана ощутила на себе всю мощь соперников из Европы. В квалификации ЧМ-2006 национальная команда оказалась дважды разгромлена Турцией. Особенно болезненным оказалось поражение в Алматы в июне 2005 года. Предпосылки к тому, что команда Сергея Тимофеева даст отпор бронзовому призеру ЧМ-2002, безусловно, были, но турки в каждом из таймов забили по три мяча и дали понимание казахстанским игрокам, что такое настоящий европейский футбол.

Россия - Казахстан 6:0

В мае 2008 года сборная Казахстана встречалась в товарищеском поединке с Россией. Матч в Москве россияне рассматривали в качестве подготовки к триумфальному для себя Евро-2008, а команда Казахстана еще пребывала на волне успеха в отборе к чемпионату Европы, в рамках которого подопечные Арно Пайперса набрали десять очков.

Но в этом матче впечатление от игры команды Пайперса оказалось смазанным. Подопечные Гуса Хиддинка в первом тайме забили два мяча, а во второй половине довели дело до разгрома. Любопытно, что последний гол в этом поединке на счету Дмитрия Сычева, который в 2015 году выступал за "Окжетпес".

Казахстан - Беларусь 1:5

В апреле 2009 года национальная команда потерпела в Алматы болезненное поражение в матче отбора на ЧМ-2010. Разгром от Беларуси - никак не гранда европейского футбола - оказался неожиданным. Кошмарным для нашей команды стал второй тайм, когда гости забили пять мячей. Первую половину подопечные Бернда Шторка выиграли благодаря голу Рената Абдулина.

Австрия - Казахстан 4:0

Очередное безнадежное поражение сборная Казахстана потерпела в октябре 2012 года. Поединок в Вене состоялся спустя несколько дней после ничьей (0:0), зафиксированной между этими соперниками в Астане. Видимо, австрийцы сильно разозлились, потеряв важные очки на выезде. Дома они рвали и метали, не дав нашей команде сделать ничего. Общий счет встречи - 4:0 всецело отразил картину, происходившую на поле.

Черногория - Казахстан 5:0

Еще один середняк европейского футбола грубо обошелся с нашей сборной в октябре 2016 года. Команда Черногории в матче отбора на ЧМ-2018 разгромила в Подгорице подопечных Талгата Байсуфинова со счетом 5:0. По голу на свой счет записали нынешние игроки "Астаны" Жарко Томашевич и Фатос Бечирай.

Круче Роналду и Ибрагимовича. Мбаппе в одиночку учинил разгром, или кто больше всего огорчал сборную Казахстана

Напомним, сборная Казахстана в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 уступила французам в Париже со счетом 0:8. Четыре мяча в этом поединке забил Килиан Мбаппе. Чемпионы мира после этой победы квалифицировались на мировое первенство, которое пройдет в 2022 году в Катаре. Национальная команда Казахстана с тремя очками замкнула турнирную таблицу группы D.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Хиддинк Гус Пайперс Арно Сычев Дмитрий Мбаппе Килиан

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