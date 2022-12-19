Бензема принял судьбоносное решение о выступлениях за сборную Франции

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Сегодня 21:37
©twitter.com/Benzema

Французский форвард Карим Бензема заявил о завершении карьеры в сборной Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий "Реала" написал об этом в своем Twitter.

"Я прилагал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня, и я горжусь этим!

Я написал свою историю, и наша история заканчивается", - написал Бензема в соцсетях.

Бензема провел за сборную Франции 97 матчей, забив в них 37 голов.

Он должен был выступить за сборную Франции на ЧМ-2022 в Катаре, но после повреждения, полученного на тренировке он покинул расположение национальной команды и не сыграл на турнире ни одного матча. До окончания ЧМ-2022 форвард вернулся в стан мадридского "Реала", и, по слухам, затаил обиду на главного тренера французов Дидье Дешама, который на рассчитывал на игрока на решающих этапах турнира, когда тот уже восстановился. Сборная Франции уступила в финале команде Аргентины.

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Метки:
Франция ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

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