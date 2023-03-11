Бензема назвал клоуном главного тренера сборной Франции

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Сегодня 16:54
©instagram.com/karimbenzema

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отреагировал на слова Дидье Дешама, который рассказал свою версию ухода форварда из сборной Франции перед стартом чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Ранее тренер заявил, что Бензема сам принял решение покинуть расположение сборной из-за полученной им ранее травмы. Также Дешам сказал, что форвард завершил карьеру в национальной команде.

В ответ на эти заявления Бензема выложил две сторис в Instagram, в первой из которых под словами Дешама было написано: "Какая наглость". Форвард "Реала" сопроводил этот комментарий эмодзи клоуна.

Также футболист выложил в сторис видео с человеком, который много раз повторяет слово "лжец". "Святой Дидье", – подписал ролик Бензема с эмодзи клоуна.

Напомним, Бензема был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но покинул расположение команды перед самым стартом турнира. Официальная версия - травма.

Сам же футболист объяснял свой уход тем, что решил уступить место тому, кто больше поможет команде. По слухам, между Дешамом и Бензема возник конфликт. При этом форвард "Реала" отписался в соцсетях от большинства партнеров по сборной.

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Метки:
Франция Реал Мадрид

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