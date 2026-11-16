Бельгия устроила камбэк и разгромила Италию в Лиге наций

Сборная Бельгии по футболу одержала волевую победу над Италией в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счётом 4:1. Первыми вперёд вышли гости после гола Франческо Эспозито на 11-й минуте. На это хозяева ответили точными ударами Максима Де Кейпера, Натана Нгоя, Жереми Доку и Диегу Морейры на 15-й, 22-й, 26-й и 80-й минутах соответственно. При этом Эспозито не реализовал пенальти на 90+1-й минуте.

Бельгия, набрав 12 очков, заняла второе место в группе и обеспечила себе путёвку в четвертьфинал турнира. Италия, в свою очередь, расположилась на третьей строчке и останется в Лиге А.

Победителем квартета стала Франция, которая обыграла Турцию и также вышла в четвертьфинал. Подопечные Сергена Ялчина расположились на последней строчке и вылетят в Лигу В напрямую, если Сербия не проиграет Греции 16 ноября.

Группа 1 Лиги А после шести матчей:

1. Франция - 13 очков;

2. Бельгия - 12;

3. Италия - 10;

4. Турция - 0.