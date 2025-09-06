В Азербайджане разгорается скандал вокруг главного тренера сборной

Генсек Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев отреагировал поражение национальной команды от Исландии (0:5) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Ныне сборную Азербайджана возглавляет известный португальский специалист Фернанду Сантуш.

"Нечего говорить, но вместе с тем хочется многое сказать. Эти парни не заслуживают такого руководства и результата. С уважением относимся к сопернику, но, если мы играем так с таким соперником, и сидим в обороне с первых минут, то это наши проблемы. Система была выбрана неверной. Тренер не справился с домашней работой. Отношение со стороны тренера к азербайджанскому футбол и народу неверное. Послушаем после игры Сантуша на пресс-конференции. Я жду чтобы этот человек взял ответственность. Такой трусливый футбол нам не нужен. Если тренер сам не уйдет, примем меры. Ждем от него правильного решения", — приводит Azerisport слова Фараджуллаева.

После очередного поражения главный тренер азербайджанцев Фернанду Сантуш заявил, что не собирается подавать в отставку, так как никогда этого не делал в карьере.

Под руководством 70-летнего португальца сборная Азербайджана потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью в 11 матчах.