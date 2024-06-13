Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Аймбетов прояснил ситуацию с клубом в Турции и трансфером в Азербайджан

Аймбетов прояснил ситуацию с клубом в Турции и трансфером в Азербайджан
©КФФ

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов прокомментировал поражение от Азербайджана, а также прояснил ситуацию со своим будущим в турецком клубе "Адана Демирспор", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Аzerisport.com.

Напомним, встреча сборных прошла в Венгрии и завершилась волевой победой Азербайджана со счетом 3:2. При этом до 28-й минуте Казахстан вед 2:0.

- Что скажете о поражении в товарищеском матче от сборной Азербайджана?

- Мы хорошо начали игру, быстро забили. Затем отличились во второй раз. Но на последних минутах первого тайма пропустили ненужный гол. После перерыва не смогли собраться. Не знаю, что произошло. Может, это был психологический вопрос. Знаете, у нас сменился главный тренер. Будем работать над ошибками.

- В последнее время сборные Казахстана и Азербайджана часто встречаются. Сначала вы победили в Астане со счетом 3:0, затем уступили в Баку с таким же счетом. Вот сейчас проиграли. Какая команда, по-вашему, сильнее?

- У вас хорошая сборная, в ней играют хорошие футболисты. Не берусь говорить, чья команда сильнее. Обе сборные хороши.

- До игры вы пообщались со своим одноклубником Шахруддином Магомедалиевым. О чем говорили?

- Он сказал мне, чтобы я ему не забивал. Я так и поступил (смеется). Мы с Шахруддином хорошие друзья. Я рад, что познакомился с таким очень хорошим человеком, как он. Шахруддин хороший человек и хороший вратарь.

- А о чем говорили после игры?

- Я поздравил Шахруддина с победой. Надеюсь, мы продолжим играть вместе. Говорю искренне: я рад, что у вас есть такой хороший человек и вратарь, как Шахруддин.

- Мы увидим вас обоих в "Адана Демирспор" в следующем сезоне? Клуб испытывает определенные финансовые трудности…

- Проблема есть, но она не столь велика. Это решаемый вопрос. Верим, что все наладится, и мы продолжим играть вместе.

- В СМИ были новости о возможности вашего выступления в премьер-лиге Азербайджана. Насколько такой расклад вероятен?

- Не буду скрывать, я читал об этом в социальных сетях. Но мой агент не говорил мне, что мной конкретно интересуются "Нефтчи", "Карабах", "Сабах".

- Как видно, вы знаете ведущие команды Азербайджана…

- Конечно. Как я могу не знать эти команды?

- Наверное, если будет серьезное предложение, вы его примете?

- Да, да, но это будет только через Шахруддина (смеется). Сначала надо получить его согласие (смеется). А так, ничего гарантировать нельзя. Мы можем оказаться где угодно.

В Турции приняли окончательное решение по Аймбетову

Напомним, Аймбетов перешел в "Адана Демирспор" в феврале, подписав контракт до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

В турецкой Суперлиге казахстанец провел девять матчей и забил один гол, а его клуб финишировал на 12-м месте.

Перейдет в "Карабах"? Почему Аймбетов не заиграл в Турции и где он будет играть

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Аймбетов Абат Сборная РК по футболу Азербайджан Адана Демирспор ФК Турция Казахстанцы за границей Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 10:20
Сборные
©x.com/USMNT "Капитан Америка" забил шедевр Бразилии и оформил сенсацию: видео
Сегодня , 09:20
Сборные
©КФФ Аймбетов прояснил ситуацию с клубом в Турции и трансфером в Азербайджан
Сегодня , 08:00
Сборные
©fpf.pt Криштиану Роналду сделал заявление на Евро-2024
Вчера , 19:13
Сборные
©КФФ Сборной Казахстана вынесли вердикт после фиаско
Вчера , 17:55
Сборные
©КФФ Камбэк в матче с Казахстаном заставил сменить главного тренера: подробности
Вчера , 16:20
Сборные
©depositphotos.com "Группа смерти" Евро-2024: Испания, Италия, Хорватия и андердог
Вчера , 15:30
Сборные
©КФФ "Верните Адиева". Как фанаты отреагировали на фиаско сборной Казахстана
Вчера , 12:36
Сборные
©instagram.com/kff_team Двум игрокам сборной Казахстана вынесли вердикт за матч с Азербайджаном
Вчера , 11:58
Сборные
©dfb.de Знакомство с группой А: хозяева Евро-2024, "мадьяры", "крестоносцы" и "темная лошадка"
Вчера , 09:59
Сборные
©affa.az Названы виновные в поражении сборной Казахстана от Азербайджана
Вчера , 09:38
Сборные
©affa.az Сборная Казахстана узнала исход отставки Магомеда Адиева
Вчера , 09:11
Сборные
©affa.az ФИФА "назвала" последствия для Казахстана за четвертое поражение подряд
Вчера , 07:30
Сборные
©affa.az Назван лучший игрок матча Азербайджан - Казахстан
Вчера , 07:15
Сборные
©instagram.com/kff_team В сборной Азербайджана объяснили камбэк в матче с Казахстаном и высказались про Аймбетова
Вчера , 00:00
Сборные
©instagram.com/uzbekistanfa/ Узбекистан и Иран определили лидера группы в отборе на ЧМ-2026
11 июня, 23:40
Сборные
©РФС Черчесов поедет на Евро-2024 ради сборной Казахстана
11 июня, 22:57
Сборные
©КФФ Аймбетов прокомментировал поражение в матче с Азербайджаном
11 июня, 21:58
Сборные
©КФФ Балтиев объяснил причины поражения от Азербайджана
11 июня, 21:45
Сборные
©РФС "Намного хуже". Черчесов прокомментировал второе поражение сборной Казахстана
11 июня, 21:21
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана потерпела четыре поражения подряд
11 июня, 20:51
Сборные
©КФФ Казахстан вел 2:0 к 28-й минуте, но проиграл второй матч после ухода Адиева
11 июня, 19:52
Сборные
©КФФ Казахстан выигрывает у Азербайджана после первого тайма
11 июня, 19:30
Сборные
©uaf.ua Блеснут и получат повышение? 5 игроков, для которых Евро-2024 - шанс сделать шаг вперед
11 июня, 19:06
Сборные
©КФФ Казахстан забил гол на 2-й минуте в матче с Азербайджаном
11 июня, 18:20
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана назвала состав на матч с Азербайджаном
11 июня, 14:40
Сборные
©КФФ В сборной Казахстана нашли футболиста с "большим будущим"
11 июня, 14:00
Сборные
©x.com/selecaoportugal Искусственный интеллект обрадовал Роналду новостью про Евро-2024
11 июня, 13:40
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана понесла потерю на матч с Азербайджаном
11 июня, 13:20
Сборные
©x.com/iMiaSanMia Появилось видео потасовки футболистов сборной Германии перед Евро-2024
11 июня, 12:40
Сборные
©КФФ Стал известен состав сборной Азербайджана на матч с Казахстаном

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus