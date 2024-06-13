Аймбетов прояснил ситуацию с клубом в Турции и трансфером в Азербайджан

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов прокомментировал поражение от Азербайджана, а также прояснил ситуацию со своим будущим в турецком клубе "Адана Демирспор", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Аzerisport.com.

Напомним, встреча сборных прошла в Венгрии и завершилась волевой победой Азербайджана со счетом 3:2. При этом до 28-й минуте Казахстан вед 2:0.

- Что скажете о поражении в товарищеском матче от сборной Азербайджана?

- Мы хорошо начали игру, быстро забили. Затем отличились во второй раз. Но на последних минутах первого тайма пропустили ненужный гол. После перерыва не смогли собраться. Не знаю, что произошло. Может, это был психологический вопрос. Знаете, у нас сменился главный тренер. Будем работать над ошибками.

- В последнее время сборные Казахстана и Азербайджана часто встречаются. Сначала вы победили в Астане со счетом 3:0, затем уступили в Баку с таким же счетом. Вот сейчас проиграли. Какая команда, по-вашему, сильнее?

- У вас хорошая сборная, в ней играют хорошие футболисты. Не берусь говорить, чья команда сильнее. Обе сборные хороши.

- До игры вы пообщались со своим одноклубником Шахруддином Магомедалиевым. О чем говорили?

- Он сказал мне, чтобы я ему не забивал. Я так и поступил (смеется). Мы с Шахруддином хорошие друзья. Я рад, что познакомился с таким очень хорошим человеком, как он. Шахруддин хороший человек и хороший вратарь.

- А о чем говорили после игры?

- Я поздравил Шахруддина с победой. Надеюсь, мы продолжим играть вместе. Говорю искренне: я рад, что у вас есть такой хороший человек и вратарь, как Шахруддин.

- Мы увидим вас обоих в "Адана Демирспор" в следующем сезоне? Клуб испытывает определенные финансовые трудности…

- Проблема есть, но она не столь велика. Это решаемый вопрос. Верим, что все наладится, и мы продолжим играть вместе.

- В СМИ были новости о возможности вашего выступления в премьер-лиге Азербайджана. Насколько такой расклад вероятен?

- Не буду скрывать, я читал об этом в социальных сетях. Но мой агент не говорил мне, что мной конкретно интересуются "Нефтчи", "Карабах", "Сабах".

- Как видно, вы знаете ведущие команды Азербайджана…

- Конечно. Как я могу не знать эти команды?

- Наверное, если будет серьезное предложение, вы его примете?

- Да, да, но это будет только через Шахруддина (смеется). Сначала надо получить его согласие (смеется). А так, ничего гарантировать нельзя. Мы можем оказаться где угодно.

В Турции приняли окончательное решение по Аймбетову

Напомним, Аймбетов перешел в "Адана Демирспор" в феврале, подписав контракт до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

В турецкой Суперлиге казахстанец провел девять матчей и забил один гол, а его клуб финишировал на 12-м месте.

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