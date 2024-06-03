Аршавин оценил шансы Черчесова вывести Казахстан на ЧМ-2026

Экс-полузащитник "Кайрата", "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин в интервью "Чемпионату" высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz. Сегодня 3 июня 60-летний российский был назначен наставником казахстанской национальной команды.

"Станислав Черчесов - хорошее приобретение для сборной Казахстана. Я думаю, что самое главное не разрушить старое, потому что они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года. К сожалению, я сейчас не так хорошо знаком с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира 2026 года. Один тренер этого не сможет сделать, нужны сильные футболисты", - сказал Аршавин.

Отметим, что ранее появились детали контракта Черчесова со сборной Казахстана.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.