Аргентина решила судьбу тренера перед ЧМ-2022 по футболу

Президент федерации футбола Аргентины Чики Тапиа сообщил о продлении контракта с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони до чемпионата мира 2026 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом было объявлено после товарищеского матча с Ямайкой, которая была разгромлена благодаря дублю Лионеля Месси.

"С гордостью сообщаю вам, что мы договорились о том, что Скалони останется в команде до чемпионата мира 2026 года", - написал Тапиа в "Твиттере".

44-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. До этого он работал ассистентом в национальной команде, а также в испанском клубе "Севилья".

На ЧМ-2022 в Катаре Аргентина выступит в квартете С, где ее соперниками будут Мексика, Польша и Саудовская Аравия. Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.