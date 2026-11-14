Аргентина провалилась в первом матче после ухода Месси

В Буэнос-Айресе на стадионе "Бомбонера" состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе уругвайской команды отличился полузащитник Максимилиано Араухо Вильчес. Еще один мяч оказался записан на счет защитника сборной Аргентины Леонардо Балерди как автогол. Единственный гол хозяев забил нападающий Хулиан Альварес.





Отметим, что встреча прошла без участия Лионеля Месси. Ранее звездный форвард объявил о завершении выступлений за национальную команду после чемпионата мира 2026 года, который состоялся в США, Канаде и Мексике.

О своем решении футболист сообщил в социальных сетях. Последним матчем Месси за сборную Аргентины стала октябрьская встреча с Бенином, завершившаяся победой аргентинцев со счетом 3:0.