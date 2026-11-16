Англия сенсационно обыграла Испанию и прервала её рекордную серию

Сборная Испании по футболу потерпела неожиданное поражение на своём поле от Англии в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.
Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:3. У гостей отличились Харри Кейн (45-я минута, с пенальти), Эзри Конса (53-я) и Бен Уайт (57-я). У хозяев голы забили Микель Оярсабаль (65-я, с пенальти) и Нико Уильямс (75-я). При этом на 63-й минуте в составе англичан был удалён Эллиот Андерсон.
Таким образом, рекордная серия сборной Испании из 43 матчей без поражений прервалась.
Кроме того, англичане, набрав 15 очков, обошли испанцев по дополнительным показателям и стали победителями группы. Англия вышла в четвертьфинал с первого места, а Испания - со второго.
Хорватия расположилась на третьей строчке и сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в Лиге А. Чехия заняла четвёртое место и вылетела в Лигу В.Группа 3 Лиги А после шести матчей:
1. Англия - 15 очков;
2. Испания - 15;
3. Хорватия - 6;
4. Чехия - 0.