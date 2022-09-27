Англия и Германия не определили победителя в матче Лиги наций с шестью голами

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Сегодня 08:28
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Матч заключительного тура групповой стадии Лиги наций между Англией и Германией завершился вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в рамках группы 3 Лиги A. В первом тайме соперники не сумели огорчить друг друга.

На 52-й минуте Илкай Гюндоган реализовал пенальти и вывел Германию вперед. Спустя 15 минут Кай Хаверц увеличил отрыв гостей.

Люк Шоу на 72-й минуте отквитал один гол, а Мейсон Маунт на 75-й сравнял счет. На 83-й минуте Харри Кейн, реализовав пенальти, впервые в этом матче вывел англичан вперед. Но благодаря дублю Хаверца на 87-й минуте Германия спаслась от поражения - 3:3.

Отметим, что англичане набрали три очка и заняли последнее место в квартете. У немцев семь баллов и предпоследняя, третья строчка в группе. Первое место в этом квартете заняла Италия (11 очков), а второе место у Венгрии, у которой десять баллов.

 

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Метки:
Лига наций Германия

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