Анчелотти объявил решение по Винисиусу в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что нападающие мадридского "Реала" Эндрик Фелипе и Винисиус Жуниор выйдут в стартовом составе команды на ближайший товарищеский матч против Сингапура, передают Vesti.kz.

Винисиус и Эндрик сыграют с первых минут

Итальянский специалист подтвердил, что рассчитывает на обоих футболистов в предстоящей встрече.

"Эндрик и Вини-младший выйдут в стартовом составе в ближайшем товарищеском поединке против Сингапура", — цитирует слова Анчелотти Madrid Xtra.

В предыдущем контрольном матче бразильцы уступили сборной Японии со счётом 2:3. Оба мяча южноамериканцев забил Винисиус Жуниор.

Бразилия готовится к матчу с Сингапуром

Следующую товарищескую встречу команда Анчелотти проведёт 17 ноября против сборной Сингапура. Для Эндрика и Винисиуса этот матч станет возможностью проявить себя в стартовом составе национальной команды.

Ранее Анчелотти жёстко ответил легенде Бразилии после призыва к отставке.

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