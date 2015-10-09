Анчелотти нашёл виновных в сенсационном поражении Бразилии в отборе ЧМ-2026

В Бразилии до сих пор обсуждают сенсационное поражение национальной команды от Боливии в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года, и объяснений этому матчу нашлось немало, передают Vesti.kz.

Президент местной федерации футбола Самир Хауд и главный тренер Карло Анчелотти уверены: дело не только в игре самих футболистов.

Бразилия столкнулась с антифутболом в Боливии

Хауд в разговоре с ESPN назвал происходящее на поле настоящим хаосом:

"Мы приехали играть в футбол, а получили антифутбол. Нам пришлось бороться не только с соперником, но и с боллбоями, арбитрами и даже полицией. Боллбои то задерживали мяч, то бросали его обратно на поле, полиция вела себя отвратительно. Когда команды приезжают к нам, мы встречаем их с уважением, а там над нами попросту издевались".

Мнение Анчелотти

Главный тренер "Реала", в свою очередь, сосредоточился на работе судей:

"Как только мы выходили в атаку, на поле тут же оказывались лишние мячи. Это обязанность судей — контролировать подобные ситуации. Не президента, не игроков, а именно арбитров".

Несмотря на этот скандальный эпизод, "селесао" все же выполнили задачу — после 18 туров они набрали 28 очков и заняли пятое место в таблице, что позволило команде пробиться на чемпионат мира-2026. Боливия же сыграет в стыковых матчах.

