Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 16:15
 

Анчелотти спровоцировал скандал в сборной Бразилии: причём тут "Барселона"?

  Комментарии

Поделиться
Анчелотти спровоцировал скандал в сборной Бразилии: причём тут "Барселона"? Карло Анчелотти. Фото: UEFA©

Карло Анчелотти только начал работу со сборной Бразилии по футболу, но уже успел вызвать раздражение за пределами национальной команды, передают Vesti.kz

Поделиться

Карло Анчелотти только начал работу со сборной Бразилии по футболу, но уже успел вызвать раздражение за пределами национальной команды, передают Vesti.kz

Анчелотти обвиняют в предвзятости

Как пишет Madrid Barcelona, руководство "Барселоны" считает, что тренер применил двойные стандарты: футболисты "Реала" — Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао — получили отдых, а Рафинью Диаса ("Барселона") заставили сыграть оба товарищеских матча, включая встречу в Ла-Пасе. 

В каталонском клубе пытались договориться с федерацией, чтобы игрока освободили хотя бы от второго матча, но Анчелотти настоял на своем.

В итоге бразильский вингер вышел на поле и провел больше получаса в экстремальных условиях, что вызвало "монументальное недовольство" не только у руководства, но и внутри раздевалки.

В "Барсе" нашли хитрый способ защитить Рафинью

Теперь президент "Барселоны" Жоан Лапорта готовит ответный шаг: в клубе рассматривают вариант заявлять Рафинью "травмированным" на следующие сборы, чтобы оградить его от лишних нагрузок и сохранить силы для сезона.

В Каталонии опасаются, что подобная практика может закрепиться: игроков "Реала" будут беречь, а футболистов "Барсы" — перегружать. В "Камп Ноу" ясно дали понять — мириться с этим никто не собирается.

Сборная Аргентины заплатила горькую цену за решение по Месси

Напомним, что Боливия сотворила сенсацию, обыграв Бразилию и пробившись в стыковые матчи ЧМ-2026.

Прямые путёвки на мундиаль уже оформили Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Парагвай и сама Бразилия. А вот Венесуэла, Перу и Чили остались за пределами турнира.

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Леверкузен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 сентября 23:30   •   не начат
Байер
Байер
(Леверкузен)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
Байер
Ничья
Айнтрахт Фр
Проголосовало 19 человек

Реклама

Живи спортом!