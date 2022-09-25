Алип получил две желтые карточки подряд и оставил Казахстан в меньшинстве в матче Лиги наций с Азербайджаном

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип получил две желтые карточки подряд и оставил команду в меньшинстве в матче Лиги наций с Азербайджаном, передает корреспондент Vesti.kz.
Игрок "Зенита" на 37-й минуте совершил опасный подкат, после чего завязалась потасовка, в которой он толкнул футболиста команды-соперницы. Судья показал сразу два "горчичника", отправив его в раздевалку.
К этому времени счет на табло матча, проходящего в Баку, ничейный - 0:0.
Напомним, что сборная Казахстана досрочно выиграла свою группу Лиги наций.