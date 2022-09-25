Алип получил две желтые карточки подряд и оставил Казахстан в меньшинстве в матче Лиги наций с Азербайджаном

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 22:41 Комментарии 2
©КФФ

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип получил две желтые карточки подряд и оставил команду в меньшинстве в матче Лиги наций с Азербайджаном, передает корреспондент Vesti.kz.

Игрок "Зенита" на 37-й минуте совершил опасный подкат, после чего завязалась потасовка, в которой он толкнул футболиста команды-соперницы. Судья показал сразу два "горчичника", отправив его в раздевалку.

К этому времени счет на табло матча, проходящего в Баку, ничейный - 0:0.

Напомним, что сборная Казахстана досрочно выиграла свою группу Лиги наций.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций
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