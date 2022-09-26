Алип? Определены лучшие игроки после триумфа Казахстана в Лиге наций

Пять игроков сборной Казахстана по футболу вошли в состав команды третьей группы дивизиона С Лиги наций по версии whoscored.com, передает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева досрочно выиграли квартет.
Казахстанцы выиграли четыре матча из шести, набрав 13 очков и, помимо победы в третьей группе дивизиона, еще вышли в стыковые игры Евро-2024.
В топ-11 были отобраны вратарь Игорь Шацкий, полузащитники Михаил Габышев, Аслан Дарабаев, Ян Вороговский и форвард Абат Аймбетов.
Могли претендовать на попадание в символическую сборную казахстанские защитники, но команда Адиева крупно проиграла в Баку. Нуралы Алип был удален, а Александр Марочкин отправил мяч в свои ворота.
Сборная Казахстана разгромно проиграла Азербайджану в матче Лиги наций с удалением и автоголом