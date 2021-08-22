Александр Меркель дебютировал за клуб турецкой Суперлиги

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель дебютировал за новый клуб - турецкий "Газиантеп", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в матче второго тура турецкой Суперлиги против "Бешикташа". Меркель вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте игры.

Сам матч закончился нулевой ничьей.

Напомним, о переходе Меркеля "Газиантеп" объявил 19 августа. Контракт заключен по схеме "2+1".

17 августа футболист покинул "Аль-Фейсали", за который выступал с осени прошлого года. В 27 матчах чемпионата Саудовской Аравии забил один гол и отдал два ассиста.

Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в голландский "Хераклес" он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".



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