Клуб турецкой Суперлиги объявил о переходе Александра Меркеля

ФК "Газиантеп", выступающий в турецкой Суперлиге, официально объявил о переходе казахстанского полузащитника Александра Меркеля, сообщают Vesti.kz.

Контракт заключен по схеме 2+1.

"Мы приветствуем Александра Меркеля в нашем клубе и желаем ему больших успехов под нашим гербом.

Меркель может играть на всех позициях полузащиты, он зарекомендовал себя своими физическими особенностями, а также своей игровой техникой", - говорится в сообщении "Газиантепа".

Напомним, что 17 августа казахстанец покинул "Аль-Фейсали", за который выступал с осени прошлого года, в качестве свободного агента. В 27 матчах чемпионата Саудовской Аравии он забил один гол и отдал два ассиста.

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