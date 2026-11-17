Грозненский "Ахмат" отреагировал на двойной ассист своего вингера Галымжана Кенжебека в матче шестого тура Лиги наций, в котором Казахстан сыграл вничью со Словакией (2:2), сообщают Vesti.kz.

Кенжебек отдал голевые передачи на Ислама Чеснокова и Яна Вороговского.

"Галымжан Кенжебек оформил две шикарные голевые передачи в игре Лиги наций УЕФА сборной Казахстана со Словакией (2:2). Ассисты Кенжебека могли принести его национальной команде три очка, если бы не пропущенный мяч на последних минутах. Сам Годи провёл на поле 78 минут. Годи, браво!" - пишет пресс-служба "Ахмата", разместив видео обоих голов сборной Казахстана.

Таким образом, сборная Казахстана заняла последнее, четвёртое место в этом розыгрыше Лиги наций и осталась в дивизионе C. Победителем группы C3 стала Словакий, которая поднимется в дивизион B. За выход в этот дивизион поборется команда Фарерских островов, а Молдова вместе с Казахстаном осталась в Лиге C.

Итоговое положение в группе C3Словакия - 12 очков (6 матчей);Фарерские острова - 8 (6);Молдова - 7 (6);Казахстан - 3 (6).