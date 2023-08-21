Адиев рассказал, кто попал в расширенный состав сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о тех, кто получит вызов в национальную команду на ближайшие игры, передает "РБ Спорт".

Так, получивший весной казахстанский паспорт Александр Зуев не сможет дебютировать за сборную.

- Я уже подготовил расширенный состав на сентябрьский сбор, - отметил Адиев. - Зуева нет в списках, потому что он до сих пор не нашел себе команду и не имеет игровой практики.

- Если он сегодня подпишет контракт, возможен ли вариант, при котором он будет довызван в сборную?

- Нет, уже не довызовем. Даже если он сегодня подпишет контракт, как мы его вызовем? Ему нужно сначала сыграться в своей новой команде.

- Правильно понимаю, что Бахтиер Зайнутдинов, Нуралы Алип и Марат Быстров попали в расширенный список?

- Да, и Лев Скворцов тоже.

Напомним, сборная Казахстана проведет два домашних матча отборочного этапа на Евро-2024. 7 сентября команда Адиева примет Финляндию, а 10 сентября сыграет против Северной Ирландии.