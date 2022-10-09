Адиев отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024 для сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:38
©КФФ

Данию можно назвать фаворитом группы Н в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, остальные команды имеют равные возможности, заявил "Матч ТВ" главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев.

Жеребьевка квалификационного турнира Евро‑2024 прошла во Франкфурте‑на‑Майне сегодня, 9 октября. Сборная Казахстана попала в одну группу с Данией, Финляндией, Словенией, Северной Ирландией и Сан‑Марино.

"Грандов избежали, это хорошо. Группа крепкая для нас, может, немного датчане выделяются, являются фаворитами. Остальные команды ровные, все друг у друга будут отбирать очки.

Каждого соперника будем изучать. Выйти из группы? Таких задач никогда не ставлю, руководители федерации, зная меня, тоже таких задач не ставят. Главное - сделать конкурентоспособную сборную, чтобы она могла играть с любым соперником", - сказал Адиев.

С составами всех групп отбора можно ознакомиться здесь.

Чемпионат Европы пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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