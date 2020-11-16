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Сумасшедший выстрел Абикена с центра поля и еще семь эффектных голов сборной Казахстана

Это был дебютный мяч для хавбека.

Сумасшедший выстрел Абикена с центра поля и еще семь эффектных голов сборной Казахстана
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Дебютный гол Айбола Абикена за сборную Казахстана в матче Лиги наций против Албании восхитил Европу. Корреспондент Vesti.kz вспомнил другие эффектные голы национальной команды, забитые в разные годы.

Напомним, Абикен отличился на 24-й минуте матча в Тиране. Полузащитник национальной команды забил с центра поля сразу после того, как разыграли мяч после второго гола албанцев. Игрок "Кайрата" сократил отрыв до 1:2, но соперник одержал победу со счетом 3:1.




Улан Конысбаев (Турция - Казахстан)

Полузащитник сборной Казахстана в матче отборочного турнира Евро-2012 в сентябре 2011 года сумел сравнять счет после неожиданного для всех и самого себя гола. На 55-й минуте Конысбаев, пройдя по флангу, сделал навес в штрафную площадь хозяев поля. Однако мяч свалился с ноги и изменил траекторию, что стало откровением для Волкана Демиреля. Для казахстанского футболиста этот гол стал первым из трех за национальную команду. Впрочем, турецкая сборная, благодаря удаче Арда Турана на 97-й минуте игры, сумела вырвать победу в Стамбуле.



Виталий Евстигнеев (Азербайджан - Казахстан)

Через несколько дней после гола Конысбаева свое первое взятие ворот в составе национальной сборной оформил Виталий Евстигнеев. Он в таком же эффектном стиле отличился в гостевой игре против Азербайджана. Причем Евстигнеев сделал это, едва появившись на поле. К этому моменту счет матча был 3:1 в пользу соперника. На большее нашей сборной не хватило.



Дмитрий Шомко (Ирландия - Казахстан)

Защитник сборной Казахстана в матче отборочного турнира ЧМ-2014 забил один из самых красивых голов в истории национальной команды. Шомко на 13-й минуте пробил сходу без подготовки из-за пределов штрафной площади, открыв счет в игре. Впрочем, ирландцы одержали волевую победу в Дублине - 3:1.



Гафуржан Суюмбаев (Дания - Казахстан)

Во встрече отборочного турнира ЧМ-2018 защитнику сборной Казахстана, благодаря дебютному голу за национальную команду, удалось на некоторое время обескуражить датчан. Дальний выстрел Суюмбаева в Копенгагене получился одновременно сильным, точным и красивым. Это позволило сравнять счет в матче, в котором сборная Дании все же одержала разгромную победу - 4:1.



Бахтиер Зайнутдинов (Казахстан - Азербайджан)

Ныне лидер национальной команды летом 2018 года отличился в товарищеском матче против сборной Азербайджана. Зайнутдинов в эффектной манере послал мяч в ворота соперника, установив окончательный счет - 3:0.



Оралхан Омиртаев (Молдова - Казахстан)

Многообещающий казахстанский форвард в первом матче сборной Казахстана под руководством Михала Билека в феврале 2019 года принес победу команде в товарищеской игре против Молдовы. Омиртаев пробил издалека, застав врасплох вратаря соперника Дмитрия Челядника. Гол в некоторых источниках записан на голкипера молдаван, но это никак не умаляет заслуг Омиртаева. Для казахстанца это взятие ворот стало вторым в составе сборной, после этого 22-летний игрок не забивал.



Исламбек Куат (Литва - Казахстан)

Полузащитник "Химок" в первом матче нынешней Лиги наций поразил на выезде ворота сборной Литвы. Куат сделал это в своей излюбленной манере, пробив издалека. Правда, на этот раз хавбек ударил не на силу, а на исполнение. Гол Куата подвел итог противостоянию в Вильнюсе.



Сборная Казахстана проиграла Албании и потеряла шансы на первое место в группе Лиги наций

Отметим, поражение в Албании стало третьим для сборной Казахстана в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Чемпионат мира по футболу Чемпионат Европы по футболу Зайнутдинов Бахтиер Турция Азербайджан Ирландия Дания Молдова Литва Албания Билек Михал Куат Исламбек ЦСКА

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