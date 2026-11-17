Вингер лондонского "Арсенала" Макс Доуман отметился очередным историческим достижения в матче за молодёжную сборную Англии (U-21), передают Vesti.kz.

Победный гол и новый рекорд

Это произошло в товарищеской игре против сверстников из Франции. В той встрече Доуман забил гол на 89-й минуте и принёс победу англичанам со счётом 3:2. Для него этот мяч стал дебютным за английскую молодёжку.

По данным CentreGoals, в возрасте 16 лет и 320 дней Доуман стал самым молодым в истории игроком, забившим за молодёжную сборную Англии. Предыдущий рекорд принадлежал Джуду Беллингему (17 лет и 67 дней).

Снова превзошёл Беллингема

Ранее Доуман стал самым молодым игроком в истории молодежной сборной Англии. В возрасте 16 лет, 10 месяцев и 13 дней он сыграл в товарищеском матче против Португалии. Англичане уступили со счетом 0:1.

Таким образом, Доуман побил рекорд Беллингема. Полузащитник мадридского "Реала" дебютировал за молодежную сборную Англии в возрасте 17 лет, 2 месяцев и 6 дней.





Макса Доуман - воспитанник "Арсенала". В августе 2025 года он дебютировал в английской премьер-лиге в возрасте 15 лет и 235 дней. В марте 2026 года Доуман вписал своё имя и в историю АПЛ: забив "Эвертону" в возрасте 16 лет и 74 дней, он стал самым молодым автором гола в чемпионате.

В составе "канониров" Доуман завоевал два титула - стал чемпионом АПЛ и обладателем Суперкубка Англии.