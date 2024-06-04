1,2 миллиона евро? В России оправдали зарплату Черчесова в сборной Казахстана

Российский журналист Павел Городницкий прокомментировал назначение Станислава Черчесова на должность главного сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

"По Черчесову: насколько я понимаю, в Казахстане переживают, что 1,2 миллиона евро в год – слишком жирно. Вроде и правда немало, но у Черчесова хватает плюсов. Например, если он подписал контракт, то уже никуда не дернется. Плюс дисциплина, четкие принципы, полное вовлечение – короче, неплохой тренер для Казахстана. Точно не хуже, чем какой-нибудь статусный футболист-пенс из Европы с аналогичной зарплатой. Плюс у гордого Черчесова есть челлендж – сработать как минимум на уровне Адиева и завоевать такие же респекты", – написал Городницкий в своем Telegram-канале.