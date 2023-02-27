"Я его не знаю". Борец прокомментировал скандал с Сериком Сапиевым

Борец Зелимхан Мусиханов из команды топового ММА-бойца Артема Резникова Sever-Yug, рассказал об инциденте с потасовкой с Сериком Сапиевым на турнире Naiza 49 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что конфликт произошел во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола), борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону по боксу такой прием не понравился, и он высказал оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

- Что случилось?

- Я сделал бросок, все по правилам. Потом этот парень, не знаю, как его зовут, меня пару раз снизу ударил, и потом я ему тоже ответил. Вот из-за этого начался конфликт.

- Это Серик, это олимпийский чемпион, боксер.

- Честно, я его не знаю. Первый раз об этом услышал.