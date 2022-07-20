Стала известна финансовая сторона визита Хабиба в Казахстан

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Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 19:37

Глава лиги Naiza FC Нурбек Карабала раскрыл финансовую составляющую приезда Хабиба Нурмагомедова на совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Президент казахстанского промоушена отвечая на вопрос в сторис своего Instagram ответил на вопрос подписчика: "Хабиб получил деньги за то, что приехал в Актау?". Президент лиги Naiza FC ответил: "Нет".

Нурмагомедов, являющийся владельцем лиги Eagle FC посетил турнир в Актау, который прошел 16 июля. 

В главном событии турнира казахстанец Даурен Ермеков (15-5) стал временным чемпионом Eagle FC в среднем весе, нокаутировав россиянина Гамзата Хирамагомедова (9-2).

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб Naiza MMA Казахстан Eagle FC

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