Шавкат Рахмонов сыграл в баскетбол с популярным рэпером против Льва Дагестана

В Актау перед первым совместным турниром бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship состоялся баскетбольный товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В нем приняли участие восходящая звезда UFC из Казахстана - Шавкат Рахмонов, а также глава Eagle FC - Шамиль Завуров ("Лев Дагестана"), глава Naiza - Нурбек Карабала, Муратбек Касымбай, Николай Самусев, Сергей Морозов, Ильдар Кудайбергенов, а также Самсон Аракелян (Big Som) - казахстанский рэп-исполнитель и генеральный директор БК "Астана".

Разбор действий и позиций. Как Рахмонов, Исмагулов, Михайлис и другие звезды спорта сыграли в футбол

"Чемпионы по регбибол (34-21)", - написал в своем Instagram Сергей Морозов, в команде с которым играли Завуров и Карабала. Рахмонов выступал за команду соперников, а его партнерами были Касымбай и Аракелян.

Напомним, турнир пройдет 16 июля прямо на берегу Каспийского моря и включит в себя 18 поединков. Это будет большое событие для казахстанской организации Naiza, ведь лига Eagle FC, которой владеет Хабиб Нурмагомедов , уже сделала себе имя в России и продолжает расти в США. Устроить совместный ивент с таким промоушеном - большой шаг для Naiza как в плане медийности, так и в плане нового опыта.

В предварительном карде турнира значатся 14 противостояний, еще четыре пройдут в главной части вечера. Ивент начнется в 19:00 по местному времени (в 20:00 по Нур-Султану). Он будет транслироваться на YouTube-канале организации. Подробнее об этом событии читайте здесь.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт



