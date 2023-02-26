Серик Сапиев впервые высказался о потасовке с борцом

Бывший казахстанский боксер Серик Сапиев прокомментировал потасовку с борцом Зелимханом Мусихановым на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился, и он высказал оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

Чуть позже из комментария тренера борца Александра Гольцмана стало известно о том, что его подопечный не знал, что Сапиев - олимпийский чемпион.

"Обычная ситуация, которая может произойти в единоборствах. Я так считаю. Такая ситуация происходит и в борьбе, и на футбольном поле, и везде. Но после игры все должны оставаться друзьями. Я в ринге не жалею своих соперников, но после боя мы друзья. Из-за чего такая ситуация произошла? Когда у нас закончилась игра, я иду жать руку, улыбаюсь своим оппонентам: "Ну, бывает, такая ситуация". Мне здесь с эмоциями что-то говорят в ответ. Я с добром, ко мне с негативом. Из-за этого получилось, что опять ответил негативно и получилась такая ситуация и все".