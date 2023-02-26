Сабина Алтынбекова отреагировала на потасовку Серика Сапиева с борцом

Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 19:16
©instagram.com/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился, и он решил высказать оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

Чуть позже из комментария тренера борца Александра Гольцмана стало известно о том, что его подопечный не знал, что Сапиев - олимпийский чемпион.

Алтынбекова написала об этом в сторис своего Instagram.

"Серик - гордость Казахстана, который не раз поднимал наш флаг. Я, конечно, извиняюсь, но с каких пор молодые субординацию не соблюдают? Не важно, в октагоне или где. Тренер должен объяснять, кто перед ним стоит", - написала Алтынбекова.

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Метки:
NAIZA MMA Казахстан Сапиев Серик Алтынбекова Сабина

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