Прямая трансляция турнира лиги Naiza с двумя титульными боями

Новости спорта MMA Naiza
Вчера 11:45
©instagram.com/naiza.mma

Сегодня, 23 сентября, в алматинском цирке пройдет турнир по смешанным единоборствам от лиги Naiza, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Любителей ММА ждут захватывающие поединки.

В главном же карде ожидаются два титульных боя. Так, файтер Tobet Top Team Магомед Кабардиев из Казахстана будет биться против узбека Фарходжона Машрапова, на кону - титул чемпиона лиги Naiza в легком весе.

За титул чемпиона Naiza в легчайшем весе подерутся казахстанец Айдын Кодек и южнокореец Су Ен Ю. Изначально Кодек должен был встретиться с соотечественником Еламаном Шертаевым, но он не уложился в вес.

Турнир начнется в 19:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна ниже:

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Метки:
Naiza MMA Казахстан

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