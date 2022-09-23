Прямая трансляция турнира лиги Naiza с двумя титульными боями

Сегодня, 23 сентября, в алматинском цирке пройдет турнир по смешанным единоборствам от лиги Naiza, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Любителей ММА ждут захватывающие поединки.

В главном же карде ожидаются два титульных боя. Так, файтер Tobet Top Team Магомед Кабардиев из Казахстана будет биться против узбека Фарходжона Машрапова, на кону - титул чемпиона лиги Naiza в легком весе.

За титул чемпиона Naiza в легчайшем весе подерутся казахстанец Айдын Кодек и южнокореец Су Ен Ю. Изначально Кодек должен был встретиться с соотечественником Еламаном Шертаевым, но он не уложился в вес.

Турнир начнется в 19:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна ниже: