Появились подробности инцидента с Хабибом на турнире в Актау

Появились подробности инцидента с Хабибом Нурмагомедовым на совместном турнире MMA организаций Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship в Актау, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После турнира Хабиб из-за повышенного внимания фанатов покидал место проведения боев в плотном кольце охраны и полиции. Один из организаторов в суматохе оттолкнул первого заместителя начальника ДП по Мангистауской области Амангельды Халмурадова.

По информации телеграм-канала Чиновник.kz, личность человека на видео была установлена. Им оказался спортивный меценат Арман Тугаев. Он был доставлен в Управление полиции города Актау. В отношении него составлен административный протокол согласно части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Материал направлен в административный суд.

Арман Тугаев являлся одним из организаторов спортивного турнира по случаю прибытия Хабиба Нурмагомедова в город Актау.

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