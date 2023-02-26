Потасовка Серика Сапиева с борцом: тренер объяснился за инцидент

Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 14:19
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Александр Гольцман, тренер борца Зелимхана Мусиханова из команды топового ММА-бойца Артема Резникова Sever-Yug, прокомментировал инцидент с потасовкой с Сериком Сапиевым на турнире Naiza 49 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хотелось бы дать комментарии по вчерашнему инциденту. Во-первых, мой ученик - Зелимхан, не знал, что Серик Сапиев - олимпийский чемпион. Я не смог сразу подойти к нему, так как меня держали. После он подошел ко мне и сказал: "Агай, я не знал, что он олимпийский чемпион". Ну, действительно, парень пришел с улицы, на тренировки приезжает издалека. Повторюсь, он не знал, что он олимпийский чемпион. Так что не обижайтесь.

Во-вторых, я тоже разозлился из-за случившегося. Возможно, сказалось то, что я тренер и постоянно работаю с маленькими ребятами. Немного погорячился. Но после, когда все уже разошлись, подошел к Серику-ага и поговорил с ним и объяснил ему ситуацию, чтобы он не обижался. Пожали друг другу руки. Он тоже сказал: "На эмоциях все бывает. Претензий нет".

Напомним, во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился, и он решил высказать оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

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Метки:
Сапиев Серик NAIZA MMA Казахстан

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