Лига Naiza впервые разыграет чемпионский титул

Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 14:48
©NFC

Промоушен Naiza впервые разыграет чемпионский титул в минимальном весе, который составляет 53 килограмма, сообщает телеграм-канал "Спорт Шредингера".

За пояс побьются Казбек Сагын (3-0) и британец Джон Шинк (4-1). 

29-летний Сагын - боец из Кордая (Жамбылская область), чемпион мира по панкратиону и рукопашному бою, серебряный призер ЧМ-2019 по ММА среди любителей. 

34-летний Шинк родился в Нигерии, но с десяти лет живет в Британии. ММА он занимается с 22 лет. С 2019 года он проживает в Таиланде, представляет команду зала Tiger Muay Thai (там работает Саят Абдрахманов) и постоянно выступает на соревнованиях по тайскому боксу. В 2020 году Шинк бился в ONE FC, но потерпел поражение нокаутом.

Бой Сагын - Шинк состоится в ноябре. Дата и место проведения будут объявлены позже.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Naiza MMA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:48
Naiza
Лига Naiza впервые разыграет чемпионский титул
30 сентября, 19:42
Naiza
ESPN отметил нокаут казахстанца в бою с экс-бойцом UFC
29 сентября, 20:47
Naiza
"Вы - никто" и "мокрая крыса". Корейский чемпион NAIZA "наехал" на казахстанских бойцов
27 сентября, 11:34
Naiza
Лига Naiza проведет Гран-при. Известны призовые
26 сентября, 13:40
Naiza
Гран-при за миллионы. Президент NAIZA предложил четверым казахстанцам подраться между собой
23 сентября, 23:01
Naiza
Казахстанец "задушил" узбека и стал чемпионом лиги Naiza
23 сентября, 22:33
Naiza
Бой казахстанца за титул лиги Naiza завершился досрочно
23 сентября, 14:10
Naiza
Смена соперника в соглавном бою и дерзкий претендент. Что говорили бойцы перед турниром Naiza
23 сентября, 11:45
Naiza
Прямая трансляция турнира лиги Naiza с двумя титульными боями
11 сентября, 08:32
Naiza
Просто невероятно! Казахстанец выиграл три боя в ММА за 20 дней
© 2008 - 2022 ТОО «EML»