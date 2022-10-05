Лига Naiza впервые разыграет чемпионский титул

Промоушен Naiza впервые разыграет чемпионский титул в минимальном весе, который составляет 53 килограмма, сообщает телеграм-канал "Спорт Шредингера".

За пояс побьются Казбек Сагын (3-0) и британец Джон Шинк (4-1).

29-летний Сагын - боец из Кордая (Жамбылская область), чемпион мира по панкратиону и рукопашному бою, серебряный призер ЧМ-2019 по ММА среди любителей.

34-летний Шинк родился в Нигерии, но с десяти лет живет в Британии. ММА он занимается с 22 лет. С 2019 года он проживает в Таиланде, представляет команду зала Tiger Muay Thai (там работает Саят Абдрахманов) и постоянно выступает на соревнованиях по тайскому боксу. В 2020 году Шинк бился в ONE FC, но потерпел поражение нокаутом.

Бой Сагын - Шинк состоится в ноябре. Дата и место проведения будут объявлены позже.