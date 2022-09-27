Лига Naiza проведет Гран-при. Известны призовые

Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 11:34
©instagram.com/naiza.mma/

Президент промоушена Naiza Нурбек Карабала объявил о проведении Гран-при в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Состав полуфиналов выглядит следующим образом: Жуман Жумабеков (11-5) - Елжан Алиаскар (9-3), Дастан Амангельды (3-0) – Еламан Шертаев (6-1).

Победитель гарантирует себе премиальные в размере пяти миллионов тенге, а также получит шанс оспорить титул Naiza в легчайшем весе, который в рамках Naiza 44 выиграл кореец Су Ен, заставивший сдаться Айдына Кодека.

Ориентировочная дата боя за титул – март 2023 года.

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Метки:
Naiza MMA Казахстан

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