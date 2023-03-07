Куат Хамитов отреагировал на срыв боя "Казахстанского Макгрегора"

Новости спорта MMA Naiza
Вчера 23:43
©instagram.com/kuat__khamitov

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов, высказал свою реакцию на решение снять Наримана Аббасова с боя из-за травмы Фаниля Рафикова, известного как Казахстанский Макгрегор, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой должен был пройти 18 марта в рамках турнира NAIZA 50 в Астане в СК "Жекпе Жек". Этот поединок должен был стать главным событием турнира.

"Мы можем это сделать в Атырау", - написал Куат в комментариях под новостью о травме Рафикова.

Найман уже дрался с Аббасовым за титул AMC Fight Night, однако уступил решением судей.

Напомним, что Рафиков ранее владел чемпионским поясом лиги Naiza. Фаниль свой последний бой выиграл у бразильца Бонифация Сильвы. Соперник был отправлен в нокаут за 23 секунды.

Аббасов представлен в качестве экс-чемпиона лиги AMC Fight Night. В рамках турнира Dana White Contender Series он сражался за контракт с UFC, но, проиграв Исмаэлю Бонфиму, упустил возможность попасть в самый престижный промоушен.

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Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан Физиев Рафаэль

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