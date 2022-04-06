"Казахстанский МакГрегор" анонсировал следующий бой

Боец Naiza FC Фаниль Рафиков (20-5), которого называют "Казахстанским МакГрегором" объявил о следующем бое, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Рафиков вернется в октагон очень скоро.

Он подерется в одном карде с Тайсултановым", - написано в сторис в Instagram спортсмена.

Бой запланирован на турнире Naiza 40. Он пройдет ориентировочно в мае.

Последнюю победу Рафиков добыл в зрелищной манере против кыргызстанца Каныбека Жаныбек Уулу (11-8). Сначала казахстанец оказался в нокдауне, но затем перевернул ход противостояния и одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что в народе Рафиков был назван "Казахстанским МакГрегором" за красноречивое использование трештока в раскрутке боя.

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