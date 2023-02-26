"Должен извиниться". В потасовке Серика Сапиева с борцом найден виновный

Казахстанский боец смешанных единоборств Евгений Егембердиев отреагировал на конфликт между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и борцом Зелимханом Мусихановым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился, и он решил озвучить оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

Чуть позже из комментария тренера борца Александра Гольцмана стало известно о том, что его подопечный не знал, что Сапиев - олимпийский чемпион.

"Хотел бы поговорить о стычке Серика Сапиева с молодым вольником Зелимханом. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, прав Серик Сапиев, так как по правилам этого вида спорта нельзя делать проход в ноги и броски без мяча. Если у человека нет меча, ты не должен его бросать, кидать, держать. Вообще - эта игра основана на дружеских отношениях, чисто дружеский полуприкол. Поэтому здесь такая что думаю, нужно проще относиться к этому виду спорта, сильно не заморачиваться насчет побед и поражений.

Еще слышал интервью Александра Гольцамана, тренера. Его тоже хорошо знаю, очень хороший, порядочный парень, тренирует пацанов, делает большой вклад в развитие нашего спорта, вольной борьбы. Где-то видел что Саша выражался чуть-чуть в грубой форме, но это его ученик, он за своих. Хороший тренер всегда будет идти до конца - хоть он прав, хоть не прав. Считаю, что Зелимхан должен извиниться перед Сериком и пожать руки, потому что Серик старше его. Еще будем учитывать, что он олимпийский чемпион и чемпион мира. Думаю, это не повод, чтобы поругаться там или нашей команде. Мы все одна команда. Мы все спортсмены борцы и боксеры, вольники, дзюдоисты, казакша курес, поэтому надо быть едиными. Давайте братья, всем мира, будьте более хладнокоровными и сдержанными", - сказал боец.