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Новости спорта MMA Naiza

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"Четыре раза в год". Президент Naiza рассказал о дальнейшем сотрудничестве с лигой Хабиба

"Четыре раза в год". Президент Naiza рассказал о дальнейшем сотрудничестве с лигой Хабиба
©Naiza

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала рассказал о первом совместном турнире с промоушеном Хабиба Нурмагомедова - Eagle FC. Глава казахстанской организации назвал отношения между двумя лигами очень близкими, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый совместный ивент двух лиг прошел в субботу, 16 июля, на берегу Каспийского моря в Актау. Подробнее об этом можете прочитать в нашем материале:

Актауские фанаты, морской закат и яркая концовка: как прошел первый совместный турнир лиги Хабиба и Naiza

- Какие ощущения от турнира?

- Я думаю, праздник удался, интересные и захватывающие поединки. Руслан Сариев порадовал, и многие другие ребята как из Казахстана, так и из других стран. Очень мощная картинка получилась: хотели отснять закат, показать миру, что в Казахстане есть такое место, как Актау, на берегу моря, что здесь можно проводить такие ивенты, что город в этом заинтересован. Это праздник для людей, и все наслаждаются сегодняшним днем. На протяжении недели мы старались максимальное количество людей заинтересовать в наших мероприятиях. Проводили регбол со звездами ММА, мастер-классы, бизнес-тренинги, было много интересного.

- Учитывая то, в каком восторге болельщики, будут ли турниры в Актау проводиться чаще?

- Все зависит от людей. Мы должны каждый раз прививать культуру посещения ивентов, любого мероприятия. Мы не должны показывать себя с плохой стороны. Здесь вы видите, что интерес к боям очень высокий. Единственное - нужно приучить людей ходить на ивенты, может быть, здесь что-то будет построено... Около 20 наших ивентов проходили именно здесь.

- Почему Сариева не было в главном карде?

- Ну, во-первых, свой прошлый бой он проиграл. Во-вторых, изначально он не был в плане на этот турнир, поэтому так сложилось.

- Как часто теперь собираетесь проводить совместные турниры с Eagle FC? 

- Мы готовы проводить совместно два-три ивента в год, может, четыре - по одному разу в квартал. Это не проблема, главное, чтобы у нас получалось это реализовать. Свои долгосрочные планы мы составляем заранее, это касается и выбора городов. Друг к другу мы относимся не как к конкурентам, а как к очень близким людям.

- В этом году возможно проведение еще одного совместного турнира?

- Я думаю, почему бы и нет.

- Что будет дальше?

- До конца года мы намерены провести еще девять ивентов. Следующие мы планировали в Актобе, но сейчас пошли слухи о пандемии, о возможном росте, поэтому, возможно, мы вернемся к онлайн-формату в Алматы.

Напомним, что в главном поединке вечера казахстанец Даурен Ермеков (15-5) стал новым временным чемпионом Eagle FC в среднем весе.

"Хабиб знает, как я пахал". Даурен Ермеков - о дальнейших планах и поединках с двумя чемпионами

Фото: Naiza©️

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Метки:
MMA Naiza Казахстан Актау Нурмагомедов Хабиб

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