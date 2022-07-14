"Братишка, где ты?". Казахстанец обратился к бойцу из России после угрозы "уронить"

Казахстанец Даурен Ермеков обратился Гамзату Хирамагомедову из России, который не смог вылететь в Актау, где бойцы 16 июля должны провести титульный поединок, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о проблемах российского бойца, а казахстанец с поясом отправил ему послание.

"Гамзат, братишка, где ты? Я жду тебя здесь, в Казахстане. Хоть как добирайся. Хоть на попутке. Тут, по идее, недалеко Махачкала. Жду тебя", - обратился казахстанец через Instagram erkinkush_mma.

Добавим, что Хирамагомедов пообещал уронить Ермекова, а в самом турнире примут участие 10 казахстанских бойцов.

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