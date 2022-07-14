Угрожавший казахстанцу боец из России сорвал вылет на поединок. Подробности

Российский боец Гамзат Хирамагомедов после послания для казахстанца Даурена Ермекова не смог вылететь в Актау, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок 16 июля пройдет на совместном турнире Naiza FC и Eagle FC, но боец из России не смог вылететь вовремя.

"Гамзат Хирамагомедов вчера не смог вылететь в Казахстан из Москвы на турнир Eagle FC. 16 июля он должен провести в Актау поединок против Даурена Ермекова. Это главный бой турнира за чемпионский титул в среднем весе.

Похоже, были какие-то неоплаченные штрафы, и Гамзата не выпустили из страны. Говорят, в ночь на 15 июля Гамзат все-таки прилетит в Актау", - делится источник.

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