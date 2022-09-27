В Казахстане пройдет самая крутая мотогонка в мире. Подробности

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Сегодня 17:00
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Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP официально объявил о контракте на проведение гонок в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz. Cоглашение подписано на пять лет.

В анонсе к дебютному старту, который состоится в следующем году, выбрана и описана трасса, где пройдет всемирно известная мотогонка.

"В 2023 году гонщиков ждет новая трасса! 😎 Готовьтесь к международному автодрому "Сокол"!" - пишет пресс-служба гонок.

И добавляет подробности: "Первый взгляд на новейшую арену #MotoGP, международный автодром "Сокол! 🚦".

 

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