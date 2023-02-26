Казахстан примет самую крутую мотогонку в мире. Известны сроки

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Сегодня 19:51
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Казахстан впервые примет один из этапов чемпионата мира по мотогонкам MotoGP, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый Гран-при Казахстана пройдет с 7 по 9 июля 2023 года на трассе "Сокол" под Алматы. Он будет девятым по счету в международном календаре.

Новый сезон стартует 26 марта в Португалии и завершится 26 ноября на трассе в испанской Валенсии. Всего будет 21 этап. Помимо Казахстана, Португалии и Испании гонки пройдут в: Аргентине, США, Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Австрии, Сан-Марино, Индии, Японии, Индонезии, Австралии, Таиланде, Малайзии и Катаре.

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Метки:
Алматы Казахстан motogp

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