Значительно усложнил свой путь, или что теперь ждет казаха Хамзина из России и какие у него шансы попасть в UFC

Димаш Тулегенов

Российский полусредневес Ильяс Хамзин (6-2), являющийся этническим казахом, выступил на турнире RCC Intro 11 в Екатеринбурге (Россия) и потерпел второе поражение в карьере. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о будущем спортсмена, который так стремился подписать контракт с UFC, и оценил вероятность перехода в лучший мировой промоушен в ближайшее время.

Хамзин выступил в третьем по значимости поединке вечера, а его соперником был россиянин Борис Медведев (9-2). Перед боем фаворитом в этой паре являлся Ильяс. Он достаточно давно не проигрывал, уверенно побеждал своих соперников, отправив пятерых из шести в нокаут уже в стартовых двух раундах. Медведев же свой предыдущий бой проиграл технической остановкой.

Однако с самого начала поединка стало понятно, что противостояние будет равным. Файтеры активно рубились в стойке и попадали друг по другу. Но Медведеву удавалось переводить Хамзина в партер и какое-то время его там удерживать. В конце стартовой пятиминутки Ильяс уже был на ногах и провел классную атаку, потряс оппонента и нанес несколько мощных ударов локтями.

Второй раунд начался примерно так же. У Медведева уже была большая сечка, появившаяся в результате точных атак Хамзина. Но, несмотря на это, Борис продолжал давить и идти вперед. Временами Ильяс старался исполнять эффектные удары в стойке, но особого результата это не дало. Чуть позже Медведеву вновь удалось завладеть преимуществом в партере, но в этот раз встать Хамзину уже было не суждено.

Окровавленный Борис нещадно наносил удары, контролируя соперника на канвасе. И если сначала Хамзин старался думать о том, как выбраться из этого положения, порой пропуская удары в лицо, то вскоре он ушел в глухую и пассивную защиту. Медведева это не смутило, он продолжал чередовать удары по корпусу и голове, а затем стал наносить их через блок. Спустя непродолжительное время рефери принял решение остановить поединок.

Это второе поражение в карьере Ильяса. В октябре 2018 года он уже проигрывал нокаутом в первом раунде, но затем казалось, что это лишь случайность, осечка, которой удалось воспользоваться противнику. Хамзин уверенно разобрал своих последующих оппонентов. Но Медведев во вторник оказался лучше готов, особенно функционально.

Причин этого поражения может быть много, а найдет их уже сам Ильяс. Быть может, сыграло роль, что к этому поединку он готовился без своих друзей - Петра Яна (15-1) и Дениса Лаврентьева (10-1), которые сейчас находятся в США. Там Денис помогает Петру готовиться к защите пояса UFC, которая пройдет уже через две недели, против американца ямайского происхождения Алджамейна Стерлинга (19-3).

Ввиду этого Хамзин провел несколько этапов подготовки, как в России, так и в Казахстане (вместе с командой Arlan MMA Pro Team).

Бойца команды "Архангел Михаил" уже поддержали после поражения. Ян в социальных сетях написал следующее: "Братан, сам отдал бой! Устал что-то, или что... Нельзя тебя оставлять! Постоянно что-то происходит, то в клетке, то за ее пределами. Работать дальше, в жизни посерьезнее были моменты. Прем дальше. Я рядом!"

Также Хамзина поддержали Лаврентьев, Артем Резников (22-6), Фаниль Рафиков (19-4) и многие другие известные файтеры.

Отметим, что еще год назад Ян признался, что хочет подписать Хамзина и Лаврентьева в UFC. Тогда Петр объяснял это тем, что у каждого бойца, добирающегося в промоушене до титульного боя, есть негласное право "потянуть" в UFC пару своих друзей. Об этом российский файтер говорил открыто, как есть.

В июле, когда Ян бился за вакантный пояс на Бойцовском острове, Ильяс и Денис были рядом с ним. В UFC уже сообщили, что у обоих есть шансы быть подписанным на коротком уведомлении, если кто-то из бойцов не сможет принять участие на турнире, а времени на замену, особенно с учетом жестких карантинных правил, уже не будет.

Сам Хамзин признавался, что воспользовался бы этой возможностью. Но до этого дело так и не дошло. Сейчас все шансы есть у Лаврентьева, ведь у него, в отличие от Хамзина, уже имеется американская виза, он тренируется вместе с Петром, а еще он не проигрывал больше двух лет, обладая более солидным профессиональным рекордом.

Это поражение отодвинуло Ильяса от UFC. Теперь Хамзину нужно вновь набирать уверенную победную серию, чтобы рассчитывать на шанс в лучшей лиге мира. Учитывая то, что всю свою карьеру 29-летний Ильяс проводит в RCC, не стоит ожидать, что у него возникнут проблемы с организацией следующих поединков.

Теперь Ильясу нужно делать работу над ошибками и начинать с чистого листа. После этого неубедительного выступления даже Петру будет практически нереально уговорить боссов UFC подписать контракт с Хамзиным. Но это дополнительный стимул работать над собой. Вполне возможно, что у уроженца Омска не будет длительного простоя и уже совсем скоро он вернется в клетку голодным и заряженным на победу.

Отметим, что на этом же турнире выступил казахстанец Андрей Шилимов (8-3). Он уступил своему сопернику единогласным решением судей.

Фото: RCC©️