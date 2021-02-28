"Я не видел его удара". Жумабеков - о жестком нокауте, титуле чемпиона, контракте и планах

Серик Ноян

Новый чемпион NFC в легчайшем весе Жуман Жумабеков в интервью корреспонденту Vesti.kz признался, что соперник его удивил неожиданным жестким ударом, и рассказал, как сработал его инстинкт.

Жумабеков (11-4) накануне встретился с российским бойцом Вадимом Малыгиным (14-5-1) в бою за чемпионский пояс NFC в легчайшем весе и победил техническим нокаутом в начале боя.

- Жуман, поздравляем тебя с этой знаменательной победой, теперь ты чемпион NFC. Бой с Малыгиным получился взрывным, но очень коротким. Было ли у тебя в планах завершить бой нокаутом?

- Изначально не было настроя досрочно завершить бой. Я планировал драться все пять раундов, готовился к затяжной, настоящей драке. В самом начале я пропустил очень ощутимый удар, но вовремя сориентировался и подловил его на собственной же ошибке.

- Бой стартовал все-таки не по твоему плану. Ты пропустил жесткий удар, Вадим будто пытался сразу тебя вырубить. Ты не ожидал от него такого натиска?

- С начала раунда сразу начать рубиться в открытую я не был настроен. Потому что такие важные титульные бои требуют стратегической подготовки. Тщательно планировали ход атаки, защиту и тренировались усердно. Честно скажу, я не видел вот этого его удара. Когда он попал в меня, автоматически сработал мой инстинкт и в итоге мне удалось его нокаутировать.

- Вы в соцсетях хоть и не делали активную трэшток-кампанию, но во время дуэли взглядов болельщики заметили ваш жесткий настрой друг к другу. Это какая-то личная агрессия между вами?

- Во время стердауна мы показали друг другу характер, так сказать, немного разогрели данный ивент. Это все в рамках спортивного интереса, только профессиональный подход к делу. Личного негатива к нему я не испытываю. Уважение к сопернику превыше всего, но с первого удара гонга он уже был моим соперником.

- Ты до боя обещал угостить Вадима бешбармаком. После схватки был ли какой-то контакт между вами и удалось ли осуществить обещанное?

- После боя мы пообщались по-дружески, и как я обещал до боя, прежде чем он уедет, хочу его угостить бешбармаком. Вадим Малыгин в Казахстане впервые, и я хочу его достойно проводить и показать наше гостеприимство. Как человек он мне понравился.

- Ты чемпион лиги NFC в весовой категории 61 килограмм и теперь ты должен защищать этот пояс. На горизонте много голодных и ярких казахстанских файтеров. С кем бы ты хотел биться?

- Говорят же среди спортсменов: "защитить пояс сложнее, чем его получить". Наверное, неправильно в рамках одной лиги драться только с казахскими бойцами. Я лично хочу защищать этот пояс против иностранных топовых файтеров.

- На каких условиях ты заключил контракт с лигой NFC? Хотел бы ты выступать в других топовых лигах СНГ и мира?

- У меня сейчас нет планов выступать в других лигах. Потому что мы заключили с NFC контракт на четыре боя. Теперь буду драться в рамках данной организации и способствовать ее развитию. У нас с лигой NFC большие планы и будущее. Конечно, хотелось бы попробовать себя в рамках АСА, например, там очень интересные оппоненты.