Восходящая звезда ММА из Казахстана стал трехкратным чемпионом мира

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Багдат Жубаныш стал трехкратным чемпионом мира по ММА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале весовой категории до 52,2 килограмма турнира, который проходит в Абу-Даби, Жубаныш победил представителя России Фархода Рахмоналиева.
До этого казахстанец выигрывал ЧМ по MMA в 2018 и 2019 годах.
Добавим, что сегодня, 29 января, в финале ЧМ по ММА выступят еще четыре казахстанских бойца.
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