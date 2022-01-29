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Восходящая звезда ММА из Казахстана стал трехкратным чемпионом мира

Восходящая звезда ММА из Казахстана стал трехкратным чемпионом мира
©instagram.com/kazmma_official/
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Багдат Жубаныш стал трехкратным чемпионом мира по ММА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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1.
Казахстанский боец вошел в историю ММА после "золотого хет-трика" на ЧМ

В финале весовой категории до 52,2 килограмма турнира, который проходит в Абу-Даби, Жубаныш победил представителя России Фархода Рахмоналиева.

До этого казахстанец выигрывал ЧМ по MMA в 2018 и 2019 годах.

Добавим, что сегодня, 29 января, в финале ЧМ по ММА выступят еще четыре казахстанских бойца.

Два чемпиона мира. Кто принес Казахстану золото на крупнейшем в истории турнире по ММА

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Метки:
MMA Бои по смешанным правилам

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