Казахстанский боец вошел в историю ММА после "золотого хет-трика" на ЧМ

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Багдат Жубаныш установил историческое достижение после победы на чемпионате мира по ММА, проходящем в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале турнира в весовой категории до 52,2 килограмма Жубаныш одержал победу над россиянином Фарходом Рахмоналиевым.
Таким образом, казахстанец стал первым трехкратным чемпионом мира в истории IMMAF (Международная федерация смешанных боевых искусств).
Отметим, что перед стартом турнира IMMAF предрекала Жубанышу "золотой хет-трик" и называла казахстанца "восходящей звездой ММА".