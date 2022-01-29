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Два чемпиона мира. Кто принес Казахстану золото на крупнейшем в истории турнире по ММА

Два чемпиона мира. Кто принес Казахстану золото на крупнейшем в истории турнире по ММА
©Казахстанской объединенной федерации ММА
Новости спорта Единоборства MMA

Молодые казахстанские бойцы выиграли две золотые медали чемпионата мира по ММА в Абу-Даби, а еще четыре спортсмена стали серебряными призерами. Подробности турнира сообщает пресс-служба Казахстанской объединенной федерации ММА.

Золотым медалистом турнира стал столичный боец Ерсултан Шакенбай (до 52,2 килограмма), который уверенно доминировал над россиянином Сунатулло Азизовым все три раунда, показав весь арсенал бойцовских приемов. Судьи единогласно отдали победу казахстанцу: он стал первым чемпионом мира по ММА из Казахстана в 2022 году. Повторила триумф Шакенбая Карина Сисенова (56,7). Судейским решением она выиграла золотую медаль, оставив позади ирландскую спортсменку Кию О’Салливан.

Два чемпиона мира. Кто принес Казахстану золото на крупнейшем в истории турнире по ММА. Фото 1

А первой в октагон в финальной стадии вышла Айгерим Манакова, выступающая в весовой категории до 47,6 килограмма. Казахстанка проиграла российской спортсменке Валерии Тепышевой нокаутом и заняла второе место чемпионата мира. В весовой категории до 61,2 килограмма Назерке Исабек закатила настоящую рубку с россиянкой Анастасией Кармаевой. Бой был равным, но судьи отдали предпочтение Кармаевой, а Исабек стала вице-чемпионкой мира.

В еще одном финале Алиби Пернебек (83,9) встретился с Мухамедом Афанди Асиповым из России. Соперник удушающим приемом одержал победу, оставив казахстанца с серебряной медалью. В полутяжелом весе до 93 килограммов Нурадил Кайырбергенулы проиграл еще одному россиянину Хетагу Сабееву техническим нокаутом и взял еще одно серебро.

Два чемпиона мира. Кто принес Казахстану золото на крупнейшем в истории турнире по ММА. Фото 2

Бронзовыми медалистами среди молодежи стали Динара Аяпова (56,7), Гульмира Азатбек (61,2), Аяулым Улан (52,2), Жанар Дегенбай (65,8), Даулет Молдаш (299), Еркин Бегенов (70,3) и Самгат Шабдан (65,8). В медальном зачете молодежная сборная Казахстана заняла второе место, уступив лишь лидеру рейтинга - сборной России.

11 казахстанцев будут биться в финалах крупнейшего в истории ЧМ по ММА

Добавим, что финальные поединки среди взрослых пройдут сегодня, 29 января. В мировом первенстве принял участие 421 спортсмен из 56 стран мира, а Казахстан представляли 42 спортсмена в 29 весовых категориях. Соревнования проходят в двух возрастных категориях - 18-21 год (молодежь) и старше 21 года (взрослые).

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Метки:
ОАЭ Бои по смешанным правилам MMA

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