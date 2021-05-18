"Уверен, что выиграю у МакГрегора". Резников - о Чимаеве, уровне бойцов UFC и значении Головкина для Казахстана

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец смешанного стиля и один из топовых представителей легкого веса АСА Артем Резников (22-6) дал большое интервью журналисту Илье Андрееву для YouTube-канала "Ушатайка". В нем он особое внимание уделил персоне Хамзата Чимаева, рассказал о том, кого победил бы в UFC, поговорил о допинге, ставках, Геннадии Головкине и знании казахского языка.

Об уровне Чимаева и возможном поединке с ним

- Ранее ты говорил о слабой вольной борьбе Чимаева. Расскажи подробнее, почему это так?

- Я смотрел его схватки, у него средняя, обычная борьба. Даже на уровень мастера спорта не тянет, точно не тянет.

- Он же там в Швеции выигрывал...

- А в Швеции борьбы нет вообще.

- Ты считаешь Чимаева бойцом высокого уровня?

- Я его не видел в UFC с сильными ребятами. Посмотреть бы его с каким-нибудь топом, тогда я смогу судить по нему. А пока там ребята такие были... Они в UFC вообще находятся сейчас?

- Ты бы смог составить Чимаеву жесткую конкуренцию?

- Я в себе уверен, и я могу подраться в 77 килограммах. У меня вес 87 килограммов, я думаю, это нормальный вес для полусреднего.

- Если бы ты бился с Чимаевым, то какую тактику на бой выбрал?

- Я бы боролся со всеми. Тем более он высокий, пройти в ноги, думаю, можно.

- Но у него защита от проходов должна быть приличная...

- Ну про Гэтжи тоже так думали.

- Ты считаешь, что Чимаев - проект UFC?

- Да, сто процентов. Потому что он взлетел в плане медийки. Ему дали два боя подряд против середнячков за две недели. Мало кому так дают. Многие сказали бы, что могут драться каждую неделю, но им не дадут бои. А ему дали за две недели два боя. Потому что он хорошо говорит по-английски. Он говорит "я размажу того, снесу того, убью того". Это нужно для UFC.

- У тебя бывает, что ты бои UFC смотришь и думаешь: что они вообще там делают?

- Есть такое. Когда Чимаев дрался (смеется). Я думал [про соперников]: "Что они там делают?" Там смотришь на коэффициент соперника, около десяти. И думаешь... У нас город есть такой - Талгар. Вот парень оттуда какой-нибудь приедет, на него и то коэффициент будет меньше.

О самом низком гонораре среди топов в АСА

- У тебя сейчас какой гонорар, напомни?

- Пять тысяч долларов за выход на бой, плюс еще пять тысяч за победу.

- Если бы тебе увеличили гонорар в два раза, то это бы уже нормально было?

- Нет, мало.

- Сколько должно быть?

- После боя с Раисовым мне предлагали контракт восемь тысяч плюс восемь тысяч за победу. Я ответил: "15 тысяч плюс 15 тысяч, и я остаюсь". В то время я предложил им сумму, от которой они отказались. В данное время я не хочу продлевать контракт.

- Почему ты считаешь, что должен стоить не меньше "15 плюс 15"?

- Я считаю, что больше должен, если честно. Раисов, кажется, "30 плюс 30" получает, Вартанян сказал, что "30 плюс 30". Если взять топ-10, начиная с чемпиона и до десятого места, то я меньше всех получаю. Нет человека, который получает либо как я, либо меньше меня.

- Это при том, что у тебя все в порядке с медийностью...

- Да, за меня болеет весь Казахстан, плюс многие ребята из России. В ММА-промоушенах это интересно. Тем более, я могу "раскачать" бой.

О шансах попасть за океан

- А что тебя смущает в АСА? Тебе могут дать титульный бой, а потом увеличить условия по контракту на следующий бой.

- На следующий - да. Но зачем здесь драться, если я могу в разы больше получать и у меня есть шанс выступать за океаном?

- Расскажи про эти шансы...

- Есть возможности. Если я закончу с АСА, то возможно подписание. Уже есть разговоры, там гонорары в разы больше предлагают мне. Даже казахстанские лиги предлагают мне больше, чем АСА платит. Даже есть варианты, где предлагают "20 плюс 20" за бой. Это даже не контракт, а просто на один бой. Это хорошая сумма.

- Это в Казахстане?

- Нет, это в России.

О том, кого побил бы из UFC

- Ты не визуализировал свой бой с Хабибом Нурмагомедовым?

- Это для меня что-то нереальное. Хабиб - это величина, уровень. Я бы хотел с ним провести тренировку, побороться, набраться опыта. Посмотреть на свой уровень относительно сильного бойца.

- Когда ты смотришь на легкий вес, то у тебя не возникают такие мысли, что ты можешь стать там чемпионом?

- Возникают. Мне кажется, у каждого бойца возникают такие мысли. Я уверен, что я выиграю у Конора МакГрегора, уверен, что выиграю у Джастина Гэтжи, я прямо уверен в этом, малейшего сомнения нет.

- Давай по пунктам. Почему?

- Они бороться не умеют, у них нет борьбы, нет защиты. Ни у Гэтжи, ни у Конора. С ними можно бороться спокойно и контролировать в партере. Что мы видим? Видим, что Чарльз Оливейра переехал всех. У него из девяти боев только Тони Фергюсон смог продержаться все раунды. Человек, который умеет бороться, переехал всех. Ислам Махачев что сделает сейчас? Он переедет всех. Будут бои, он будет всех переезжать. Потому что там проблемы с борьбой. У нас в СНГ ребята очень хорошо борются, а в UFC большая проблема. Гэтжи бороться не умеет, Конор не умеет...

- Чендлер умеет...

- Чендлер борется, но не грэпплер совсем. Он не может контролировать в партере.

- Бенеил Дариуш умеет бороться.

- Дариуш - хороший борец и джитсер, и в стойке он хорош, да. Сейчас в UFC я смогу подраться, я уверен. Хочу попробовать. Если получится, то будет классно. Если не получится, то я хоть попробовал.

- Ты еще Порье забыл...

- Да, Порье - хороший. Защита неплохая у него.

- Но у Конора защита, мне кажется, получше, чем у Порье...

- Нет, нет. Я не скажу, что у Порье прямо хорошая защита, но мне кажется, что борьба у него лучше. Даже в бою с Конором он его заборол. Сделал тейкдаун и побыл сверху немного.

- У кого хорошая защита от борьбы, даже не в легком дивизионе, а вообще?

- Если бы я дрался в UFC, кого я вижу среди самых сильных соперников: Оливейра, Махачев, Дариуш, Чендлер. Вот это реально сильные ребята, с ними было бы тяжело.

О выигрышах на ставках и как его едва не подвел Ахмедов

- Сколько поставил на Магу Исмаилова в бою с Александром Емельяненко?

- Нормально поставил. Коэффициент был почти четыре.

- Какой твой самый большой выигрыш?

- Это не за этот бой. Около миллиона тенге. Это я сразу поставил на восемь человек в АСА. Все выиграли. В АСА я почти всегда угадываю, а вот в UFC не всегда. АСА мне дополнительный гонорар платит. Потому что я всегда ставлю ставки и выигрываю (смеется). Именно на АСА.

- Ты помнишь какую-нибудь ставку, когда на суперандердога ставил?

- Я не ставил, один раз выпендрился. Там был Головкин и Али Ахмедов, наши боксеры. Головкин дрался с не таким сильным бойцом, на которого коэффициент был около восьми. А на соперника Ахмедова был коэффициент 10-12. И я говорю, что могу просто, даже не смотря бокс, поставить тысяч 600-700 на небольшой коэффициент. Там ты заработаешь вообще мизер, но зато напрягаться не будешь. Ты можешь поставить, лечь спать без напряга, проснуться, и тебе "упадет", на еду и бензин хватит. Я не ставил деньги, просто пацанам сказал. Просыпаюсь, а Ахмедов проиграл, попал в нокаут. Вел весь бой, 10-11 раундов прошло, и был нокаутирован. И я тогда понял, что такие вещи нельзя делать. Нельзя ставить. Ты можешь поставить не особо нужные деньги, мелочь.

О допинге и химии

- Употребляешь ли ты химию?

- Если у кого-то есть желание поспорить со мной на любые деньги, я готов сдать допинг-контроль. Это уже принципиально, так надоели эти вопросы.

- Сколько процентов бойцов в российских лигах "сидят" на химии?

- Я не знаю. Но скажу так, что те, кто хочет дальше драться в АСА, Fight Nights, RCC, кто не хочет в Америку, вот те и употребляют. Потому что они понимают, что им за океаном делать нечего. А если здесь можно "химичить", то почему этого не делать? А если ты в Bellator или UFC подписываешься, то уже все.

Про казахский язык и патриотизм

- Ты казахский язык знаешь?

- Я его понимаю, но говорить не могу.

- Ну, допустим, ты можешь на этикетке прочесть, что написано?

- Ну да. Десять слов напишут, я оттуда три-четыре знаю. Примерно понимаю, о чем идет разговор.

- Ты считаешь себя патриотом Казахстана?

- Да, считаю. Считаю, что каждый человек должен быть патриотом своей родины, ты должен любить то место, где ты живешь и родился. Даже если ты осуждаешь, то должен все равно любить.

О том, почему Арману Оспанову легко найти лигу

- Ты знаком с Оспановым? Он недавно подписал контракт с PFL...

- Он мой друг, мы еще с Alash Pride начинали вместе, в 2011-2012 годы. Мы с ним соревновались по жекпе-жек, по панкратиону.

- За последние полтора года он так и не был близок к возвращению к АСА?

- Не знаю, думаю, нет. Его бы все равно куда-то подписали. Я, как борец, должен признать одно: борьба - сила, но подписывают легче в промоушены именно ударников. Колени, локти, вертушки. Если хайлайты Армана показать какой-то лиге, то она его возьмет. Скажут, даже если он будет проигрывать, то закатывать бои будет. Арман, кроме того, что красиво дерется, он еще и сильный боец. Реально топ.

О значении Головкина для страны

- Знаком ли ты с Геннадием?

- Лично с ним не знаком, вживую не видел.

- Какое он имеет значение для всего Казахстана?

- Это как Хабиб для России, это наша легенда, без сомнений.

Это были основные и наиболее интересные детали из почти двухчасового интервью Резникова. Полностью его можно посмотреть ниже:

Напомним, что 29-летний Резников находится на первой строчке в рейтинге претендентов легкого веса АСА. По текущему контракту с лигой у него остался один бой.

Фото: UFC (1,4), ACA (2,3,7,8), Туран Казангапов, Vesti.kz (5), Inbusiness.kz (6), DAZN (9)©️

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