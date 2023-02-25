UFC, крипта и турне по миру. Как Хасбик заработал миллионы и вошел в список Forbes?

На этой неделе авторитетное издание Forbes опубликовало информацию, что популярный блогер Хасбулла Магомедов за несколько лет заработал порядка 2,2 миллиона долларов (986,4 миллиона тенге). Однако вскоре он сам опроверг эту информацию.
Тем не менее понятно, что Хасбик зарабатывает более чем достаточно для комфортной жизни. Это заметно по его досугу, который блогер активно показывает в соцсетях. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, на чем он зарабатывает деньги.
Прочитав в соцсетях информацию о своих заработках, Хасбик был, мягко говоря, в недоумении. Он назвал эти данные "фигней", а также начал угрожать изданию судом:
Полгода назад Хасбик подписал контракт с UFC. Его задачей является посещение крупных турниров и медиапродвижение промоушена. Условия контракта не озвучены, но известно, что он подписан на пять лет. В современных реалиях трудно представить, что это бесплатный для Хасбуллы договор.
Вряд ли кто-то сомневается, что Магомедов получает деньги от UFC, но нет данных о размере гонорара. Интерес к нему со стороны UFC и мира ММА в целом неудивителен, ведь о Хасбике узнали во многом благодаря его несостоявшемуся поединку с Абдурозиком.
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Несколько видеороликов с ним уже стали хайповыми для фанатов UFC. К примеру, он "избивал и отнимал пояс" у Александра Волкановски. Сейчас же блогер востребован везде. Накануне он был секундантом одного из бойцов на турнире российского промоушена AMC Fight Nights.
Сейчас у Хасбика уже есть свои турне, во время которых он встречается со своими фанатами со всего мира. Перед титульным поединком Махачев - Волкановски на открытой тренировке россиянина фанаты спросили у него единственную вещь: "Где Хасбик?" Ислам улыбнулся и ответил австралийцам, что тот остался дома.
И вот относительно недавно Хасбулла съездил в Аргентину, где выступил на большой сцене. Обычные билеты на шоу стоили 157 долларов (70,3 тысячи тенге). По разным данным, Магомедов заработал на этом шоу более 300 тысяч долларов (134,5 миллиона тенге).
Как впоследствии рассказывал сам Тамаев, за первое видео он заплатил Хасбулле 25 тысяч рублей. Оно сразу стало популярным, и за вторые съемки Асхабу пришлось раскошелиться уже на 100 тысяч рублей. Дальше стоимость за один ролик повысилась до 200, а позже и до 300 тысяч рублей. Всего Тамаев заплатил Магомедову порядка 2,8 миллиона рублей (16,6 миллиона тенге).
Уже тогда Хасбик стал настоящей звездой. Видео пресс-конференции перед так и н есостоявшимся боем с Абдурозиком набрало больше 18 миллионов просмотров на YouTube.
Год назад Хасбик провернул успешную сделку - продал свои портреты в формате NFT (невзаимозаменяемый токен - цифровой слепок для создания различых картин и портретов. - Прим. автора) на сумму более двух миллионов долларов (896,8 миллиона тенге). Для этого у блогера даже есть специальный криптовалютный сайт. И если эта информация соответствует действительности, то Магомедов точно мог без особых проблем заработать 2,2 миллиона долларов за последние годы. Однако он категорически это отрицает.
Кроме того, Хасбик является лицом игры EA Sports UFC 4, а промоушен UFC продает именной мерч с его изображением. Однако это, вполне вероятно, относится к его основному контракту с промоушеном. На официальном сайте Хасбуллы вы можете посмотреть весь предложенный товар.
Нельзя забывать и о соцсетях как инструменте для заработка. На Instagram-аккаунт Хасбика подписано более 6,3 миллиона пользователей. Реклама на его странице обойдется точно недешево. При этом у Магомедова есть свои принципы. Он признавался не раз, что не будет рекламировать букмекерские конторы ни за какие деньги.
Неужели Хасбулла скромничает, категорически опровергая данные Forbes?