Топовый боец UFC собрался "забить" Макгрегора в следующем поединке

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:55
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Американский ветеран Майкл Чендлер,  уверенно высказал свой прогноз относительно предстоящего поединка с ирландской звездой Конором Макгрегором, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трехкратный чемпион Bellator и бывший претендент на титул UFC будет тренером в рамках 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Макгрегора. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

"Люди хотят увидеть, как величайшая звезда и икона смешанных единоборств вернется и кого-нибудь порежет на куски. Это создает интригу. Это создает мистику вокруг него для нас, сажающих свои задницы на места. Вот что нам нужно. И я скажу - этого не случится.

Я достаточно насмотрелся на Конора за последнюю пару недель, чтобы понять, что я не только посеку его, но и забью своими руками. Забью всем, чем я захочу. Будь то стойка или партер, я прикончу его ко второму раунду. Вот мое предсказание", - сказал Чендлер на пресс-конференции.

Отметим, что Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 американец досрочно (удушающим приемом) уступил Дастину Порье.

Что касается Макгрегора, то 34-летний ирландец не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

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Метки:
МакГрегор Конор UFC

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